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В Венесуэле началось уголовное расследование в отношении лидеров оппозиции

Генпрокуратура Венесуэлы начала уголовное расследование против лидеров оппозиции

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Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила бывшего кандидата в президенты страны Эдмундо Гонсалеса и одного из лидеров оппозиции Корину Мачадо в подстрекательстве к мятежу и начала в отношении них уголовное расследование. Об этом генеральный прокурор Боливарианской Республики Тарек Вильям Сааб заявил на своей странице в социальной сети X.

Генпрокуратура отметила, что Гонсалес и Мачадо распространяют заявления, в которых отрицают легитимную победу на президентских выборах Николаса Мадуро. Тем самым они посягают на законное решение Национального избирательного совета, единственного уполномоченного для этого органа. Кроме того, Гонсалес и Мачадо призывают венесуэльских военных и полицейских не подчиняться законам.

В связи с этим генеральная прокуратура приняла решение начать в отношении обоих лидеров оппозиции уголовное расследование.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правоохранители задержали более двух тысяч участников беспорядков.

Ранее Мадуро обвинил американские соцсети в разжигании ненависти в Венесуэле.

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