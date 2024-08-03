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Путин поздравил президента Вьетнама с избранием Генсеком ЦК Компартии

Путин поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием Генсеком ЦК Компартии

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Вьетнама То Лама по случаю избрания Генсеком Центрального комитета (ЦК) Компартии (КПВ). Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня», — сказано в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что совместная работа отвечает интересам дружественных народов России и Вьетнама, двигаясь в русле упрочения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин пожелал То Ламе успехов в партийной и государственной деятельности, а также здоровья и благополучия.

2 августа пленум ЦК Компартии Вьетнама избрал вьетнамского главу государства новым генеральным секретарем ЦК КПВ.

До этого Путин выразил соболезнования президенту Вьетнама в связи с уходом генерального секретаря ЦК Компартии страны Нгуен Фу Чонга.

Владимир Путин заявил, что в России будут всегда помнить Нгуен Фу Чонга как настоящего друга страны. Российский президент отметил, что навсегда сохранит светлую память о нем.

Ранее Лавров встретился во Вьетнаме с министром иностранных дел Южной Кореи.

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