Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал страны Запада прекратить поддержку Украины. Соответствующий пост опубликован на его странице в X.

По мнению политика, как только у Украины понизится кредитный рейтинг, союзники начнут увеличивать финансирование республики.

Западные политики объявят, что это необходимо для спасения Украины или даже мира, но в действительности это будет сделано для того, чтобы сохранить нескольких крупных частных инвесторов, в первую очередь BlackRock, которые проводят на Украине собственную политику с 2022 года, заявил Филиппо.

Он добавил, что наиболее верным решением в данной ситуации станет скорейшее начало российско-украинских переговоров.

В конце июля газета Politico писала, что некоторые союзники США по НАТО могут отказаться от поддержки Украины в случае прихода к власти в Соединенных Штатах экс-президента Дональда Трампа.

До этого британский эксперт заявил, что власти Украины понимают неизбежность поражения в конфликте с Россией, однако не могут с этим смириться.

Меркурис счел, что из-за неудач ВСУ на фронте Киев начал действовать более противоречиво, как будто разные ведомства в правительстве страны обрели самостоятельность и перестали следовать единой политике.

Ранее на Западе заявили, что главком НАТО в Европе ожидает победу РФ на Украине.