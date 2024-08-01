Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кличко заявил о непричастности к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Кличко обвинил власти Украины в сносе усадьбы Зеленских в центре Киева

close
100%
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Politico обвинил украинские власти в ситуации вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно киевская мэрия бессильна в вопросе восстановления здания, представляющего архитектурную ценность.

Снос усадьбы Зеленских он назвал циничным уничтожением исторического здания его владельцем.

«К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность», — сказал Кличко. Мэр Киева обвинил строительные компании, власти Украины и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации.

В то же время власти страны, подчеркивает издание, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию, чтобы защитить представляющие архитектурную ценность здания.

До этого сообщалось, что владелец исторической усадьбы мещан Зеленских в центре украинской столицы стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным сносом здания

Ранее Кличко отреагировал на снос усадьбы Зеленских в Киеве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами