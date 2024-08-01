Кличко заявил о непричастности к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в беседе с Politico обвинил украинские власти в ситуации вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно киевская мэрия бессильна в вопросе восстановления здания, представляющего архитектурную ценность.

Снос усадьбы Зеленских он назвал циничным уничтожением исторического здания его владельцем.

«К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность», — сказал Кличко. Мэр Киева обвинил строительные компании, власти Украины и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации.

В то же время власти страны, подчеркивает издание, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию, чтобы защитить представляющие архитектурную ценность здания.

До этого сообщалось, что владелец исторической усадьбы мещан Зеленских в центре украинской столицы стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в связи с незаконным сносом здания

Ранее Кличко отреагировал на снос усадьбы Зеленских в Киеве.