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Эксперт оценил потери Европы после отказа от нефти РФ

Аналитик Громов: экономические потери от ухода российской нефти очевидны

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Martin Meissner/AP

Экономические потери Европы после от ухода нефти РФ с европейского рынка очевидны, поскольку ЕС теперь вынужден покупать более дорогую американскую и ближневосточную нефть. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

«Европа в результате ухода российской нефти была вынуждена переориентироваться на покупку более дорогой американской нефти либо ближневосточной», — подчеркнул он.

По словам Громова, в течение всего прошлого года ближневосточная нефть продавалась в страны Европы с наценкой к цене Brent. В этой связи потери для стран ЕС с точки зрения финансов очевидны, считает эксперт.

При этом Россия сумела переориентировать поставки нефти в другие страны. По словам Громова, цены на нефть РФ сейчас определяются по рынку, однако есть небольшой «санкционный дисконт» в размере $10-15 за баррель.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что польские власти, обвиняя Будапешт в импорте российской нефти, ведут себя лицемерно.

Ранее Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с Россией.

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