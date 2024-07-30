Эксперт оценил потери Европы после отказа от нефти РФ

Экономические потери Европы после от ухода нефти РФ с европейского рынка очевидны, поскольку ЕС теперь вынужден покупать более дорогую американскую и ближневосточную нефть. Об этом в беседе с РИА Новости заявил директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов.

«Европа в результате ухода российской нефти была вынуждена переориентироваться на покупку более дорогой американской нефти либо ближневосточной», — подчеркнул он.

По словам Громова, в течение всего прошлого года ближневосточная нефть продавалась в страны Европы с наценкой к цене Brent. В этой связи потери для стран ЕС с точки зрения финансов очевидны, считает эксперт.

При этом Россия сумела переориентировать поставки нефти в другие страны. По словам Громова, цены на нефть РФ сейчас определяются по рынку, однако есть небольшой «санкционный дисконт» в размере $10-15 за баррель.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что польские власти, обвиняя Будапешт в импорте российской нефти, ведут себя лицемерно.

Ранее Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с Россией.