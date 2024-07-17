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Венгрия призвала ЕС открыть канал коммуникаций с Россией

Сийярто: ЕС необходимо открыть канал связи с РФ, сохраняя его и с Украиной

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Lev Radin/Global Look Press

Венгрия призывает ЕС открыть каналы связи с Россией в целях урегулирования украинского кризиса, при этом коммуникации с Киевом также должны быть сохранены. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Стратегия строится на возвращении легитимности дипломатическим каналам, возвращении надежды на мир путем открытия каналов связи при сохранении контакта с Украиной на высоком уровне», — подчеркнул Сийярто, говоря о необходимых действиях для развития диалога между РФ и ЕС.

До этого Сийярто сообщал, что второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине может состояться уже в этом году. Как ожидается, в переговорах может принять участие Россия.

Кроме того, глава МИД Венгрии отмечал, что угрозы и шантаж со стороны руководства Евросоюза не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский озвучил планы подготовки второй конференции по Украине.

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