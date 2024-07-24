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Появилось новое видео покушения на Трампа

Появилось новое видео покушения на Трампа, где Крукс целился в очевидцев

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Tom Brenner/Reuters

Появилась новая видеозапись покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, на которой подозреваемый Мэтью Крукс прицелился в очевидцев за несколько секунд до ликвидации спецслужбами. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«У меня есть кадр, на котором его винтовка поднята и повернута в сторону меня и других людей, стоявших за деревом (откуда снимался ролик — Прим. ред.), — рассказал владелец ролика очевидец Джон Мэлис.

Мужчина утверждает, что записал еще один видеоролик на авторегистратор во время парковки. На кадрах Крукс якобы выходит из своей машины «в обычной одежде» и «без каких-либо сумок». Запись не была предоставлена телеканалу.

13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее республиканцы стали носить повязки на ушах в знак солидарности с Трампом.

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