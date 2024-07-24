В США потребовали от демократов проведения внеочередных праймериз

Представители движения Black Lives Matter (BLM — жизни чернокожих имеют значение) потребовали от Демократической партии США проведение внеочередных внутрипартийных выборов на фоне выхода нынешнего главы Белого дома Джо Байдена из предвыборной гонки. Об этом сообщает ТАСС.

«BLM требует <…> внеочередных онлайн праймериз по всей стране до проведения съезда Демократической партии в августе», — уточнили в сообщении.

Представители движения высказали мнение, что демократы должны позволить избирателям принять участие в выдвижении кандидата на пост президента. По их мнению, элита и спонсоры демократов предпринимают попытки манипулировать чернокожими избирателями, нарушая принципы демократии.

До этого в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден с самого начала своего президентского срока считал вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис готовой управлять страной. Она, в свою очередь, заявила, что ставит перед собой задачу победить на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Ранее Трамп рассказал об уникальной возможности победы над двумя кандидатами от демократов.