В США заявили, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего главы Белого дома. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.

«Нет никакого способа сделать отношения с Украиной трампоустойчивыми. Вы можете ускорить определенные поставки, <...> но суть в том, что если Трамп победит на выборах, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи», — заявил источник издания.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В апреле палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

