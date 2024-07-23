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В США заявили, что Байден вряд ли успеет одобрить новую помощь Украине

Financial Times: Байден вряд ли успеет одобрить новый транш военной помощи Киеву

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Tom Brenner/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли сможет провести через конгресс законопроект о новом транше военной помощи Украине до вступления в должность следующего главы Белого дома. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора аналитического центра Center for a New American Security Ричарда Фонтейна.

«Нет никакого способа сделать отношения с Украиной трампоустойчивыми. Вы можете ускорить определенные поставки, <...> но суть в том, что если Трамп победит на выборах, он будет в состоянии контролировать поток военной помощи», — заявил источник издания.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В апреле палата представителей конгресса представила законопроект о новом пакете помощи на $95 млрд союзникам США в Израиле и Индо-Тихоокеанском регионе, а также Украине. Пакет разделен на три части, по каждой из которых будет отдельное голосование в ближайшие выходные. Украине конгрессмены предложили выделить $61 млрд и ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

Ранее в Кремле оценили дальнейшую помощь США Украине.

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Выборы в США — 2024
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