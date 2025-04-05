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Пассажиры Red Wings почти 24 часа ждут вылета из Еревана в Сочи

«Осторожно, новости»: самолет Red Wings почти сутки не может вылететь в Сочи

Пассажиры авиакомпании Red Wings почти сутки ждут вылета из Еревана в Сочи, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По их словам, рейс должен был отправиться накануне в 16:20, но был отложен из-за тумана. С тех пор информация о его отправке постоянно меняется. Спустя восемь часов ожидания в аэропорту пассажирам предоставили отель, но через два часа им снова пришлось приехать в воздушную гавань. В 22:30 самолет опять не вылетел.

Согласно публикации, в Red Wings заявили, что повторное заселение в отель возможно только через восемь часов, поэтому пассажиры были вынуждены платить за ночлег. Многие ждут вылета на полу воздушной гавани. Теперь в авиакомпании сообщили, что вылет запланирован на 15:30, но пассажиры утверждают, что их борт еще не прибыл из Тбилиси.

Накануне самолет «‎Уральских авиалиний»‎ из Екатеринбурга во Владивосток задержали из-за попадания птиц в двигатель. В результате происшествия у лайнера были повреждены лопатки панели одного из двигателей. Пассажиров разместили в гостинице и оплатили им еду и напитки.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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