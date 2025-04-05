В ОПЕК+ не планируют вносить изменения в план по добыче нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на онлайн-встрече не планирует вносить изменения в план по добыче нефти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в одной из делегаций.

По его словам, на встрече обсуждаются вопросы, связанные с уровнем исполнения договоренностей по сокращению добычи нефти.

Встреча началась 5 апреля около 15:00 мск. На подобных заседаниях альянс обычно анализирует ситуацию на нефтяном рынке.

3 апреля восемь стран ОПЕК+, участвующие в договоренностях по добровольному сокращению добычи нефти, провели заседание. Речь идет о Саудовской Аравии, России, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане. По итогам заседания было принято решение отклониться от согласованного ранее графика выхода из добровольных ограничений добычи и ускорить рост производства в мае до 411 тыс. б/с (обычно столько нефти добывается за три месяца).

Следующая их встреча запланирована на 5 мая.

Ранее сообщалось, что цены на баррель Brent могут вырасти до $90.