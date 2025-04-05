На Васильевском острове в Петербурге вспыхнул автобус с людьми

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге загорелся автобус. Видео опубликовал 78.ru.

По данным канала, речь идет об автобусе № 151. Транспортное средство уже потушили сотрудники МЧС. На фото с места происшествия видно, что от него остался обгоревший остов.

Как уточнила «Фонтанка», водитель действовал согласно инструкции: после начала возгорания он высадил пассажиров и вызвал пожарных. В результате инцидента никто не пострадал.

29 марта в Нижнем Новгороде рейсовый автобус загорелся на ходу и был уничтожен огнем. Пожар начался под сиденьем водителя, вскоре огонь полностью охватил салон. В автобусе в это время тоже ехали пассажиры. Они успели выбраться из салона. В тушении принимали участие восемь человек и два автомобиля МЧС. При этом за 10 минут до пожара в автобусе на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде загорелся грузовик.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, почему в Петербурге горят и тонут автобусы.