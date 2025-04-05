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Гуф обиделся на шутку Галустяна

На съемках в Китае рэпер Гуф обиделся на шутку комика Галустяна
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ТНТ

На съемках в Китае рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) обиделся на шутку комика Михаила Галустяна. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТВ-3.

Шоу «Сокровища императора» стало первым реалити для Гуфа.

«На этот проект согласился, потому что долго жил в Китае и понял, что в этом городе, где были съемки, тот же диалект, на котором я разговаривал 25 лет назад. Я думал, кого бы взять с собой: какого-нибудь друга или девушку, но в конечном итоге понял, что надо брать сестру, она — очень мощная женщина», — делится он.

Гуф отметил, что снимался в очень странном для себя амплуа. При этом он всерьез обиделся на шутку Михаила Галустяна, которая затронула его за живое.

«Мне было это не очень приятно слышать. В этот момент я очень обиделся на него, мне хотелось очень жёстко ему ответить, но я не стал это делать из соображений этики и такта», — сказал Гуф.

Накануне Гуф прокомментировал трагедию с Пашей Техником.

Ранее бывшая жена Гуфа рассказала о тратах в десятки тысяч долларов на образование сыновей на Бали.

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