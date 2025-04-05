Ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана самолеты приземлились в Сочи

Девять бортов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана, приземлились в Сочи

Девять самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, уже приземлились в воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС.

«К 14:45 по московскому времени девять бортов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана минувшей ночью и утром, уже приземлились в Сочи», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что на запасных аэродромах в Махачкале и во Владикавказе остаются два самолета.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что семь самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана, наблюдавшегося в районе аэропорта в ночь на 5 апреля. Согласно информации Кореняко, семь рейсов были перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды.

3 апреля из-за сильного тумана в Сочи также часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.