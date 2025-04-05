Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана самолеты приземлились в Сочи

Девять бортов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана, приземлились в Сочи
close
Артур Лебедев/РИА Новости

Девять самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи, уже приземлились в воздушной гавани. Об этом сообщает ТАСС.

«К 14:45 по московскому времени девять бортов, ушедших на запасные аэродромы из-за тумана минувшей ночью и утром, уже приземлились в Сочи», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что на запасных аэродромах в Махачкале и во Владикавказе остаются два самолета.

До этого представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале сообщил, что семь самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за густого тумана, наблюдавшегося в районе аэропорта в ночь на 5 апреля. Согласно информации Кореняко, семь рейсов были перенаправлены в Грозный, Махачкалу и Минеральные Воды.

3 апреля из-за сильного тумана в Сочи также часть рейсов перенаправили на запасные аэродромы Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами