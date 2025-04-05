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Рогов заявил о продвижении войск РФ в районе поселка Разлив

Рогов заявил о продвижении российских войск на запад от Разлива
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные продвинулись на запад от поселка Разлив в ДНР. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Российские войска широким фронтом продвинулись от Разлива на запад, улучшили позиции по переднему краю, площадь освобожденной территории составила до 5 кв. км», — сказал Рогов.

4 апреля Минобороны РФ объявило, что за последнюю неделю российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в ДНР. По данным ведомства, российские войска заняли Розовку и Успеновку, а также взяли под свой контроль Пантелеймоновку, Запорожье, Разлив и Веселое.

5 апреля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные продвинулись у населенного пункта Новое в Донецкой народной республике. По его словам, юго-восточнее от населенного пункта ВС РФ заняли лесополосу.

Ранее депутат Рады заявил, что Россия готовится к масштабному наступлению к концу лета.

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