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Мэр Кишинева Чебан призвал депутатов правящей партии уйти в отставку

Мэр Кишинева призвал депутатов ПДС уйти в отставку из-за закона об амнистии
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Ion Ceban/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мэр Кишинева и лидер оппозиционной платформы «Альтернатива» Ион Чебан потребовал отставки депутатов правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» в связи со скандалом вокруг закона об амнистии. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции Чебан заявил о необходимости отставки не только депутатов ПДС, но и руководителей государственных структур, причастных к принятию этого закона.

«Неприемлемо, что в то время как обычных людей приговаривают к длительным срокам тюремного заключения за незначительные правонарушения, людей с серьезными приговорами освобождают», — отметил Чебан.

Скандал вокруг применения закона об амнистии в Молдавии разгорелся после того, как в конце марта на свободу вышел Александр Синигур, приговоренный к пожизненному заключению за серию тяжких преступлений. Руководитель Национальной пенитенциарной администрации (НПА) Анатолий Фалка заявил, что освобождение Синигура стало следствием амнистии, приуроченной к годовщине независимости страны, которая переквалифицировала его пожизненное заключение на 30-летний срок.

В конце марта в аэропорту Кишинева задержали главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. У политика забрали паспорт, провели полный досмотр и уже около трех часов держат в воздушной гавани без объяснения причин. Вылететь из Молдавии она не может.

Ранее в Госдуме заявили, что не хотят переборщить с амнистией на 9 мая.

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