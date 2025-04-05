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Макрону посоветовали перестать «обливаться» одеколоном

Daily Telegraph призвала Макрона ознакомиться с правилами использования парфюма
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Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит ознакомиться с рекомендациями о том, как правильно наносить парфюм, чтобы не заставлять окружающих его людей испытывать дискомфорт. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

Издание опубликовало статью с советами по правильному использованию одеколона и дополнило ее фотографией, на которой премьер-министр Италии Джорджа Мелони недовольно отстраняется от французского лидера. При этом в заголовке материала содержится призыв к главе государства обратить внимание на рекомендации.

В тексте отмечается, что Макрон использует парфюм от компании Christian Dior в «промышленных масштабах». По словам журналистов, благодаря этому сотрудники Елисейского дворца узнают о приближении президента еще до того, как он появится в поле их зрения.

Как отметили авторы статьи, чувствительность к запахам может сильно отличаться у разных людей. В связи с этим они посоветовали любителям одеколона проявлять сдержанность при его нанесении.

В то же время обозреватели не исключили, что французский лидер продолжит и дальше «обливаться» парфюмом.

«И хотя он, возможно, пытается сделать смелое заявление о праве на монархическую власть при помощи своего одеколона, наиболее мощный эффект обычно имеет едва уловимый аромат», — подчеркивается в публикации.

2 апреля СМИ обнародовали отрывки из новой книги политического обозревателя Оливье Бомона «Трагедия Елисейского дворца», в которых говорится о привычке Эммануэля Макрона использовать парфюм в чрезмерных количествах. В тексте автор уточняет, что глава государства предпочитает наносить туалетную воду Eau Sauvage от компании Christian Dior.

Ранее президент Франции высказался о решении США ввести пошлины на товары из 185 стран мира.

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