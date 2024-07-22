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На кампанию Камалы Харрис за несколько часов собраны миллионы долларов

NBC: на кампанию Камалы Харрис пожертвовали рекордные $27,5 млн за пять часов

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Kevin Lamarque/Reuters

За пять часов после объявления о выходе Байдена из президентской гонки демократы пожертвовали $27,5 млн на кампанию Камалы Харрис. Средства собраны на платформе для мелких доноров ActBlue, которой пользуются представители партии, сообщает NBC News.

Платформа сообщила, что меньше чем за сутки удалось собрать $46,7 млн, что является самой большой суммой пожертвований за сутки.

«Шлюзы откроются. Многие люди удерживали взносы, но теперь будут вносить их, потому что вся эта ситуация парализовала сбор средств», — заявил глава
«Фонда победы Байдена» Крис Корге.

21 июля действующий президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Позже в избирком США поступило уведомление о выдвижении вице-президента Камалы Харрис в кандидаты на пост президента.

Ранее Shaman связал выход Байдена из гонки со своим выступлением у посольства в Москве.

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