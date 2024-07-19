Песков прокомментировал визит военной делегации России в КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и КНДР проводят совместную работу в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты в ходе недавнего визита Владимира Путина в Пхеньян.

Представитель Кремля отметил, что режим поездки российского лидера в Северную Корею был насыщенным и результативным.

«Сейчас, собственно, две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были [тогда] достигнуты», — сказал Песков.

Он добавил, что визит военной делегации РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко в Северную Корею осуществляется в соответствии с теми же положениями.

До этого в ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации стороны заявили о важности взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в области безопасности.

Глава Северной Кореи также выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.