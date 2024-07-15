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Трамп предвидел, что его переизбранию будут мешать

Директор премьера Венгрии Орбан: Трамп знал, что его переизбранию будут мешать

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Brendan McDermid/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп предвидел, что его переизбранию будут препятствовать всеми силами. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил Балаж Орбан, политический директор премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Он вспомнил про ужин во время визита венгерского премьера в поместье Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида) за два дня до покушения. Там американский политик говорил, что будет сделано все, чтобы «не дать ему вернуться и навести порядок»

«Но уже было видно, что у него была такая сила и напор, что он не отдаст свою шкуру задешево. К счастью для нас, так сложилось», — заявил Балаж Орбан.

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан поддержал Трампа после покушения.

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Покушение на Трампа
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