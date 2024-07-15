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Альберто Фухимори снова готов баллотироваться в президенты Перу

Бывший глава Перу Альберто Фухимори вновь готов стать президентом страны

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Global Look Press

85-летний экс-президент Перу Альберто Фухимори, отсидевший в тюрьме за коррупцию и организацию расправ над диссидентами, примет участие в очередных выборах главы государства. Об этом со ссылкой на дочь политика Кейко сообщает РИА Новости.

По ее словам, состоялся разговор с отцом, во время которого было принято решение об участии Альберто Фухимори в президентских выборах 2026 года. Кейко Фухимори подчеркнула, что отец осознает все риски, но желает вернуться на политическую арену.

До этого сообщалось, что бывший президент Перу Альберто Фухимори, который был осужден на 25-летний тюремный срок за нарушения прав человека во время своего десятилетнего правления в 1990-х годах, был освобожден, когда высший суд страны решил восстановить спорное помилование 2017 года.

Фухимори имеет японское происхождение и руководил страной в течение 10 лет, с 1990 по 2000 год.

Ранее сообщалось, что экс-президента Перу Алехандро Толедо отправили в тюрьму на 18 месяцев.

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