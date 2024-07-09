США отвергли информацию СВР России о планах по смене власти в Грузии

Вашингтон отверг данные Службы внешней разведки (СВР) России о планах по смене власти в Грузии и назвал их ложными, заявил официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя на брифинге данные СВР, Миллер сказал, что они являются полностью ложными. По его словам, Москва обвиняет США во вмешательстве во внутренние дела Грузии и других стран по всему миру.

Миллер подчеркнул, что Государственный департамент считает абсурдной такую информацию.

До этого в СВР заявили о плане США использовать президента Грузии Саломе Зурабишвили для разжигания протестов в стране.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались. Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам. Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.

Ранее в Службе внешней разведки заявили, что США готовят смену власти в Грузии.