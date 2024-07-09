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Украина ждет от НАТО ответа на удар по больнице в Киеве

Глава МИД Украины Кулеба надеется на помощь Запада в ответе на обстрелы РФ

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

В Киеве рассчитывают на получение конкретных решений от своих западных партнеров после ракетного обстрела со стороны России, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает «Европейская правда». По его словам, в особенности каких-то шагов ждут от саммита НАТО в Вашингтоне, в том числе после истории с повреждением детской больницы в столице Украины, в котором якобы виновата Москва.

«Решения, которые были приняты в Польше, — это первый шаг; решения, которые будут приняты на саммите НАТО — это второй шаг. Они будут касаться реальных, практических вещей: какое оружие получит Украина, какие средства ПВО получит Украина. Это будет сильный, действенный ответ», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что рассчитывает получить от западных партнеров, в том числе США, разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории. Кулеба подчеркнул, что целями якобы будут только военные объекты.

«Месть должна быть хладнокровной, но она должна состояться», — заключил Кулеба.

8 июля в Киеве заявили о попадании ракеты в детскую больницу «Охматдет». Власти Украины в инциденте обвинили Россию, что в Москве назвали провокацией. Как заявили в российском МИД, в здание попал снаряд западного комплекса NASAMS, а Киев пытается использовать трагедию для пропаганды.

Ранее в Кремле обвинили ВСУ в повреждении больницы в Киеве.

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