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В МИД РФ пообещали ассиметричный ответ на запрет вещания в Черногории российских СМИ

Захарова: РФ асимметрично ответит Черногории на запрет вещания российских СМИ

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественные действия Черногории, которая запретила с 10 июля вещание российских средств массовой информации, не останутся без асимметричного ответа со стороны России. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Россия расценивает решение властей Черногории, как «враждебный акт неприкрытой цензуры», который призван «с одной стороны, придать видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод, а с другой — выслужиться перед еэсовским Брюсселем в надежде на заветный прогресс на «евродорожке».

Дипломат отметила, что Черногория пытается угодить западному тренду на русофобию и продолжает лишать своих граждан установленного принципами демократии права на доступ к информации.

9 июля Швейцария ввела запрет на рекламу в отношении четырех российских СМИ: РИА Новости, «Российской газеты», «Известий» и портала «Голос Европы».

В середине мая Европейский союз (ЕС) запретил вещание вышеупомянутых СМИ.

Ранее в ЕС отреагировали на решение РФ запретить вещание ряда западных СМИ.

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