Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Швеции подвез президента Финляндии на саммит НАТО

Премьер Швеции и президент Финляндии вместе прилетели на саммит НАТО в США

close
100%
Alexander Stubb/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Финляндии Александер Стубб после задержки своего самолета отправился в Вашингтон из Стокгольма вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом финский лидер написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стубб должен был отправиться в США еще накануне.

«Швеции можно доверять. После всех этих хлопот с перелетом Ульф подбросит меня до Вашингтона. Вместе на первый совместный саммит НАТО. Во многих отношениях лучше поздно, чем никогда», — написал он и опубликовал совместное фото с Кристерссоном из самолета.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, так как альянс считает Москву своим врагом и участвует в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется в том числе новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Ранее Зеленского назвали нежеланным женихом на саммите НАТО.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами