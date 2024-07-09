Премьер Швеции подвез президента Финляндии на саммит НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб после задержки своего самолета отправился в Вашингтон из Стокгольма вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Об этом финский лидер написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Стубб должен был отправиться в США еще накануне.

«Швеции можно доверять. После всех этих хлопот с перелетом Ульф подбросит меня до Вашингтона. Вместе на первый совместный саммит НАТО. Во многих отношениях лучше поздно, чем никогда», — написал он и опубликовал совместное фото с Кристерссоном из самолета.

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет внимательно следить за саммитом НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, так как альянс считает Москву своим врагом и участвует в украинском конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что на саммите планируется принять решение об усилении систем противовоздушной и противоракетной обороны альянса. По его словам, это коснется в том числе новой базы ракетной системы AEGIS Ashore в Польше.

Ранее Зеленского назвали нежеланным женихом на саммите НАТО.