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Белый дом: Байдену не нужно убеждать глав НАТО в своих возможностях

Кирби: Байдену нет нужды убеждать глав НАТО в своих возможностях

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Kevin Mohatt/Reuters

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопаности Белого дома Джон Кирби заявил, что президенту США Джо Байдену не нужно убеждать союзников по НАТО в своих способностях руководить страной. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос предполагает, что их нужно заверять в американском лидерстве и обязательствах Байдена, я не думаю, что это тот случай», — сказал Кирби.

По его словам, лидеры НАТО не ехали бы в Вашингтон на саммит Североатлантического альянса, если бы не верили в лидерство Соединенных Штатов.

До этого специальный помощник американского президента и директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что члены Североатлантического альянса (НАТО) объявят о новом командовании в Германии по подготовке и снабжению Украины.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в столице США и будет посвящен 75-летию альянса. Участниками мероприятия станут делегации 32 стран-членов Североатлантического альянса, а также представители других приглашенных государств и организаций.

Ранее в Белом доме рассказали о результатах медосмотров Байдена.

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