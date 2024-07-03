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Отец Макрона прокомментировал решение сына о роспуске парламента

Отец Макрона заявил, что его сын думал о роспуске парламента до выборов в ЕП

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Отец французского президента Эммануэля Макрона Жан-Мишель заявил, что его сын оценивал возможность распустить парламент страны еще в начале мая, до выборов в Европарламент (ЕП). Об этом мужчина рассказал в интервью газете L'Est Républicain.

«Что касается решения о роспуске Национального собрания, то оно не связано с выборами в Европарламент, так он говорил мне об этом еще два месяца назад», — объяснил Жан-Мишель Макрон.

По словам отца политика, президент посчитал, что французский парламент стал слишком неуправляемым.

В начале июня партия Макрона заняла второе место на выборах в Европарламент, уступив «Национальному объединению». После этого французский президент распустил Национальное собрание и объявил о проведении досрочных выборов.

По итогам первого тура выборов во французский парламент «Национальное объединение» Марин Ле Пен заняло первое место с 33,2% голосов, тогда как партия Макрона «Вместе» оказалась третьей с 21%. Второе место занял альянс левых сил «Новый народный фронт» — 28,1%.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ каждый день шлет Макрону СМС со словами поддержки.

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