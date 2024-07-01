Стало известно, кто может возглавить комитет Госдумы по спорту

Бывший министр спорта РФ, а ныне советник премьер-министра по спорту Олег Матыцин может возглавить комитет Государственной думы по физической культуре и спорту. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источник.

Издание напоминает, что на сегодняшний день комитет возглавляет Дмитрий Свищев, являющийся однопартийцем с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Источник допускает, что одним из условий приобретения министерского портфеля был будущий отказ ЛДПР от кресла председателя думского комитета по физкультуре и спорту.

До этого сообщалось, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин, могут стать депутатами Госдумы. По словам двух источников газеты «Ведомости», Абрамченко может занять пост вице-спикера ГД, который занимает экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».

Согласно информации издания, бывшим чиновникам предстоит пройти выборы в одномандатных округах: Абрамченко в Хакасии, Шульгинову в Ростовской области, Матыцину в Брянской области. Один из источников также упомянул, что не все кандидаты пойдут на выборы от партии «Единая Россия».

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