Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он готов был бы продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в подкасте Generation Do It Yourself.

«Я не исключаю возможности разговора на различные темы», — подчеркнул Макрон, отметив, что в последние месяцы контакты между ними отсутствовали.

До этого Макрон заявил о необходимости расширить круг стран по украинскому вопросу. Заявление было сделано в рамках саммита в Швейцарии. Макрон подчеркнул, что круг стран, участвующих в процессе разработки мирного плана для Украины, должен быть расширен.

В Верховной раде также приступили к обсуждению предложений Путина по Украине. По мнению председателя Государственной думы Вячеслава Володина, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Европейский союз, тем меньше на Украине останется людей, «которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал», а территория республики будет становиться все меньше.

Ранее Медведев обвинил Украину и Макрона в теракте в «Крокусе».