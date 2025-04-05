В СПЧ заявили, что «битцевский маньяк» хочет признаться в 11 убийствах ради поездки в Москву

Александр Пичушкин, известный как «битцевский маньяк», готов признаться в 11 нераскрытых убийствах спустя 17 лет, чтобы съездить на следственные действия и, возможно, подлечиться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразила член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), журналистка Ева Меркачева, пообщавшаяся с Пичушкиным в колонии «Полярная сова» в 2016 году.

«Я думаю, он хочет напомнить о себе и съездить на следственные действия, только в этом причина. Ему самому, конечно, там сидеть тяжело. А так, в Москве окажется, на маму посмотрит. Он еще болел. Я думаю, здесь еще может быть история про то, чтобы подлечиться. Изначально он в больших преступлениях признавался, чем смогли доказать. Он всегда максимально старался, чтобы ему больше приписали – он хотел стать первым, самым страшным маньяком. Он очень переживал, когда «ангарский маньяк» превзошел его по числу убитых. Поэтому, поверьте, ни о какой раскрытости и о том, что его уговорили, речи не идет. Он изначально хотел как можно больше на себя взять и сейчас это сделал», – сказала она.

Меркачева напомнила, что ранее признания «битцевского маньяка» не принимали из-за их абсурдности. Она не знает, почему спустя 17 лет Пичушкину решили поверить.

«Сейчас почему-то решили их принять. Я даже не знаю, что это будет и каким образом это будет расследоваться. Он изначально наговорил больше, чем на 60 преступлений и был готов на 100 хоть наговорить. Просто следствие понимало, что он часть выдумывает. Почему вдруг неожиданно спустя столько лет решили ему поверить — вопрос», – пояснила она.

5 апреля пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России сообщило, что Пичушкин готов дать показания еще об 11 нераскрытых убийствах спустя 17 лет, проведенных в колонии для пожизненно заключенных. В ведомстве уточнили, что новые данные о причастности маньяка к нераскрытым преступлениям получили во время совместных мероприятий сотрудников ФСИН России и МВД.

Пичушкину предъявили обвинение по 52 эпизодам — 49 убийств и 3 покушения. Сам же маньяк утверждает, что на его счету 63 жертвы. Он до сих пор пишет жалобы с требованием расследовать так и не инкриминируемые ему преступления. Подробнее о биографии «Битцевского маньяка» и его поимке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пожизненно осужденный серийный убийца «Доктор Смерть» хочет выйти на волю.