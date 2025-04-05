ВСУ выпустили более 90 беспилотников по Белгородской области

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 91 дрон и 60 снарядов по 12 белгородским районам

Вооруженные силы Украины за сутки выпустили 91 беспилотник и 60 боеприпасов по 12 районам Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в Ракитянском районе ВСУ атаковали одним беспилотником поселок Пролетарский. Там пострадало пять местных жителей. Одного мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в округе повреждены коммерческий объект и восемь транспортных средств.

Шебекинский округ атаковали с помощью 23 беспилотников и двух боеприпасов. В хуторе Балки во время удара беспилотника по работающей в поле сельхозтехнике пострадал водитель. Также были повреждены производственное помещение, а в хуторе Гордюшкин произошел пожар в частном доме. В селе Муром снаряд разрушил надворную постройку, также повреждены три частных дома, один из которых сгорел.

В Краснояружском районе по 11 населенным пунктам выпустили 31 боеприпас и 16 беспилотников, из-за чего был поврежден частный дом. По территории Новооскольского округа ВСУ выпустили два беспилотника и повредили линию электропередачи. Из-за повреждений электричество полностью пропало в селах Васильдол, Тростенец, Малое Городище и хуторе Красная Каменка, частично — в Великомихайловке и Покрово-Михайловке.

По Валуйскому округу за сутки выпустили 17 беспилотников. В селе Двулучное от удара дрона по легковому автомобилю пострадал водитель. Волоконовский район атаковали с помощью четырех беспилотников.

По Белгородскому и Борисовскому районам выпустили девять беспилотников и один боеприпас, повредив два частных дома, две хозпостройки, здание производственного предприятия, социальный объект.

Над Корочанским, Красненским и Красногвардейским районами дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников, но никто не пострадал.

Гладков добавил, что в Грайворонском муниципальном округе 26 боеприпасов и десять беспилотников выпустили по поселку Горьковский, селам Безымено, Дроновка, Мокрая Орловка, Пороз, Смородино, Сподарюшино и хутору Масычево. В хуторе Масычево уничтожили легковой автомобиль, в селе Мокрая Орловка повредили ЛЭП, из-за чего часть жителей села остались без света.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.