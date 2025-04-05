Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кузбасская школьница пыталась спасти мать от увольнения и оставила ее без денег

В Кемеровской области школьница перевела мошенникам все накопления матери
close
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Калтане 13-летняя девочка поверила в увольнение матери и перевела мошенникам все деньги с ее банковского счета. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Неизвестные связались с 14-летней девочкой под видом сотрудников портала «Госуслуги». Злоумышленники попросили девочку не рассказывать маме об этом разговоре, пригрозив, что в противном случае женщина лишится работы.

Ребенок общался со злоумышленниками почти неделю, под диктовку афериста школьница брала смартфон матери, заходила в мобильное приложение банка, сообщала смс-коды. Со счета женщины списались 150 тысяч рублей. Заметив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница отдала аферистам деньги из семейного сейфа. Неизвестные попросили девушку продиктовать код, который ей пришел от «Госуслуг». Позже аферисты пригрозили школьнице, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него «все». Якобы сотрудничая с правоохранителями, девушка достала из семейного сейфа валюту и передала аферистам, общий ущерб составил более 38 млн рублей.

Ранее в Волгограде девочка оставила мать без денег и отдала аферистам почти 400 тыс. рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами