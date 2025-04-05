Кузбасская школьница пыталась спасти мать от увольнения и оставила ее без денег

В Калтане 13-летняя девочка поверила в увольнение матери и перевела мошенникам все деньги с ее банковского счета. Об этом сообщает УМВД Кемеровской области.

Неизвестные связались с 14-летней девочкой под видом сотрудников портала «Госуслуги». Злоумышленники попросили девочку не рассказывать маме об этом разговоре, пригрозив, что в противном случае женщина лишится работы.

Ребенок общался со злоумышленниками почти неделю, под диктовку афериста школьница брала смартфон матери, заходила в мобильное приложение банка, сообщала смс-коды. Со счета женщины списались 150 тысяч рублей. Заметив пропажу, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Москве 16-летняя школьница отдала аферистам деньги из семейного сейфа. Неизвестные попросили девушку продиктовать код, который ей пришел от «Госуслуг». Позже аферисты пригрозили школьнице, что ее отец может попасть за решетку, так как знают про него «все». Якобы сотрудничая с правоохранителями, девушка достала из семейного сейфа валюту и передала аферистам, общий ущерб составил более 38 млн рублей.

Ранее в Волгограде девочка оставила мать без денег и отдала аферистам почти 400 тыс. рублей.