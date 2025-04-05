Премьеры РФ и Белоруссии обсудят максимально широкий круг вопросов

Премьер-министры Белоруссии и Российской Федерации Александр Турчин и Михаил Мишустин рассмотрят максимально широкий список вопросов на встрече в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в республике Бориса Грызлова.

«Повестка достаточно большая», — сказал Грызлов.

Он напомнил, что это будет первая встреча Михаила Мишустина и Александра Турчина.

«Естественно, будет рассмотрен максимально широкий спектр вопросов», — сказал Грызлов.

Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергей Масляк рассказал, что республика намерена привлечь российских специалистов для изучения возможности добычи редкоземельных металлов на своей территории. Инициатива последовала за поручением президента Александра Лукашенко, который в марте 2024 года потребовал активизировать геологоразведку. По его словам, текущий уровень исследований в этой сфере остается низким.

Ранее в Кремле рассказали о контактах с Белоруссией по редкоземельным металлам.