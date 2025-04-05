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Стало известно, сколько россиян успешно сдают экзамен на права

В 2024-м 15% россиян смогли сдать практический экзамен на права с первого раза
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Максим Блинов/РИА Новости

В России, по итогам 2024 года, провели свыше 3,3 млн практических экзаменов на водительские права, причем 497 тыс. (15%) из них были сданы с первого раза. Об этом свидетельствует статистика ГАИ, пишет ТАСС.

В сравнении с 2023-м и 2022-м годами россияне стали лучше сдавать экзамены. Так, три года назад только 13% смогли пройти практику с первого раза.

А вот теоретический экзамен в 2024 году сумели сдать с первого раза почти 38%. В 2023-м этот показатель составлял 36%.

До этого стало известно, что с 1 апреля в России начнут штрафовать иностранцев, которые более года назад оформили вид на жительство или гражданство и при этом используют зарубежные водительские удостоверения. В зоне риска также оказались новые россияне, которые въехали с иностранными правами на территорию России до апреля прошлого года. Исключение — белорусы и граждане РФ с белорусскими правами.

Также для автомобилистов апрель ознаменуется большими скидками на автомобили и подорожанием сервисного обслуживания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России стали заводить «уголовку» за опасное вождение в 2025 году.

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