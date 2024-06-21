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На Украине сообщили, где может состояться второй саммит по урегулированию конфликта

Кулеба: второй саммит по Украине может состояться в стране глобального Юга

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Global Look Press

Второй саммит по урегулированию конфликта на Украине может состояться в одной из стран глобального Юга. Об этом заявил глава украинской МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает «Страна.ua».

Речь идет не только о Саудовской Аравии, отметил он.

«И здесь есть несколько качественных сильных игроков, которые проявляют интерес к проведению второго саммита. Но важно, что время между первым и вторым саммитом не будет пустым», — сказал Кулеба, который ожидает, что переговоры с Китаем об остановке конфликта продолжатся.

По его словам, Украина и Швейцария вели переговоры с Китаем о его участии в саммите, но китайская сторона отказалась отправить своего представителя на конференцию в Швейцарии из-за отсутствия России.

Украинский министр иностранных дел считает, что Пекин увидел «впечатляющий масштаб саммита», поэтому он убежден, что диалог с Китаем по этому вопросу продолжится.

До этого украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко сообщила, что Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите, в котором должны будут принять участие обе стороны конфликта.

Ранее Украина обвинила Россию в попытке сорвать второй саммит мира.

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