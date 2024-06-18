В США заявили, что Трамп на самом деле поддерживает военную помощь Украине

Сенатор США от Республиканской партии Джони Эрнст заявила, что кандидат на пост президента Дональд Трамп в частном порядке поддерживает оказание военной помощи Украине. Ее слова приводит Bleeding Heartland.

«На самом деле нет, он [Трамп] был довольно молчалив по этому вопросу, и только в частных беседах он понимает, что это [помощь Украине] правильное решение», — утверждает сенатор.

4 июня Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин одерживает победу в конфликте на Украине, в то время как страны Запада находятся в слабом положении.

29 мая кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе одного из мероприятий по сбору средств допустил бомбардировку Москвы и Пекина в том случае, если бы во время его президентства Россия начала конфликт с Украиной, а Китай напал бы на Тайвань.

Ранее Трамп заявил, что был жестким с Путиным.