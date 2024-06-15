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Стало известно о разногласиях между Бербок и Шольцем из-за санкций против России

ZDF: между Шольцем и Бербок возникли разногласия по поводу санкций против России

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок осталась недовольна отказом канцлера Олафа Шольца поддержать 14-й пакет санкций против России в то время, как ее ведомство активно работает над ужесточением рестрикций в адрес Москвы. Это приводит к недопониманию между Бербок и Шольцем, пишет ZDF.

«Можно заметить: министерство иностранных дел работает над этим [пакетом санкций], говорит Бербок. Не канцелярия. Не все федеральное правительство. Бербок так не говорит. Причиной являются разногласия с канцлером Олафом Шольцем», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, Бербок считает подобную ситуацию неправильной, проблематичной, а также вредящей имиджу. Глава МИД ФРГ надеется, что очередной пакет антироссийских санкций будет принят в ближайшее время, пишет ZDF.

До этого Олаф Шольц заявил, что Берлин не блокирует новый пакет антироссийских санкций со стороны Европейского союза (ЕС), а пытается сделать их наиболее эффективными. ЕС работает над предотвращением экспорта товаров двойного назначения в Россию, однако «это должно быть сделано таким образом, чтобы было осуществимо и реально работало», указал канцлер ФРГ.

Ранее Шольц отверг инициативу Путина по урегулированию на Украине.

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