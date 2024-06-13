В НАТО не подтвердили завершение обучения украинских пилотов F-16 к концу лета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог подтвердить, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 завершится к концу лета 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 13 июня, в Брюсселе должна состояться встреча министров обороны стран — членов Североатлантического альянса. По прибытии на мероприятие руководитель организации пообщался с журналистами. В том числе представители СМИ поинтересовались у него, успеют ли западные страны подготовить к концу августа достаточное количество украинских пилотов для истребителей F-16.

«НАТО занимается не только подготовкой пилотов, но и всего необходимого персонала для использования F-16. Это огромное по своим масштабам мероприятие, и я бы соблюдал осторожность относительно сроков [завершения этого процесса]», — сказал Столтенберг.

12 июня министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первая партия истребителей F-16 будет отправлена на Украину до конца текущего лета. При этом она призналась, что не может назвать точную дату поставок.

До этого начальник командования Воздушных сил Украины Сергей Голубцов сообщил о планах властей разместить несколько истребителей F-16 за пределами страны. По его словам, эти машины станут резервом на случай отправки других воздушных судов на ремонт.

Ранее компания из РФ пообещала выплатить 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16.