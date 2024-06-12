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Журналисты предрекли Китаю и Евросоюзу торговую войну

Politico: Китай и Евросоюз стоят на пороге торговой войны

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Ng Han Guan/AP

Китаю и ЕС грозит начало торговой войны после увеличения пошлины на импорт китайских электромобилей в Евросоюз. Об этом пишет издание Politico.

«Европейская комиссия шокировала Китай в среду, объявив, что с 4 июля введет пошлины в размере до 38,1% на импорт электромобилей», — пишут авторы статьи, отмечая, что этот процент оказался намного выше, чем ожидали в Пекине.

В публикации говорится, что на это в Китае ответили расследованием относительно европейских производителей спиртных напитков. Кроме этого, в Пекине пригрозили мерами против европейских фермеров и производителей самолетов.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия с июля может ввести пошлины на китайские электромобили, поставляемые на европейский рынок. Также стало известно, что введение пошлин на китайские электромобили готовят и власти США.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что Европейский союз не намерен вступать в торговую войну с Китаем.

Ранее сообщалось, что высокие тарифы в Китае оставят французов с миллионами бутылок непроданного коньяка

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