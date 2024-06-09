Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Армении полиция оцепила здание правительства в преддверии митинга

Полиция оцепила здание правительства Армении перед акцией за оставку Пашиняна

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание армянского правительства, расположенного на площади Республики в Ереване. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в преддверии акции протеста в центре города были сконцентрированы крупные силы полиции. В частности, стражи порядка перекрыли все входы в здание правительства.

В материале отмечается, что 4 июня лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян анонсировал митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как он сказал, запланированная на 9 июня акция протеста должна стать ключевой для достижения заявленной цели.

Если участникам оппозиционного движения удастся добиться смены власти в стране, Галстанян планирует сформировать переходное правительство. Основными целями работы такого кабинета министров станет урегулирование отношений Еревана с внешним миром, примирение в обществе и подготовка внеочередных выборов в парламент республики.

С 9 мая в армянской столице регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы страны с Азербайджаном. Одна из последних таких демонстраций состоялась 3 июня, тогда «Тавуш во имя родины» организовало шествие к зданию Следственного комитета Армении.

Ранее лидер оппозиционного армянского движения призвал углубить диалог между Ереваном и Москвой.

Все новости на тему:
Протесты в Ереване
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами