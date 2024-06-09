В Армении полиция оцепила здание правительства в преддверии митинга

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание армянского правительства, расположенного на площади Республики в Ереване. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в преддверии акции протеста в центре города были сконцентрированы крупные силы полиции. В частности, стражи порядка перекрыли все входы в здание правительства.

В материале отмечается, что 4 июня лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян анонсировал митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как он сказал, запланированная на 9 июня акция протеста должна стать ключевой для достижения заявленной цели.

Если участникам оппозиционного движения удастся добиться смены власти в стране, Галстанян планирует сформировать переходное правительство. Основными целями работы такого кабинета министров станет урегулирование отношений Еревана с внешним миром, примирение в обществе и подготовка внеочередных выборов в парламент республики.

С 9 мая в армянской столице регулярно проходят акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна и прекращения процесса делимитации границы страны с Азербайджаном. Одна из последних таких демонстраций состоялась 3 июня, тогда «Тавуш во имя родины» организовало шествие к зданию Следственного комитета Армении.

Ранее лидер оппозиционного армянского движения призвал углубить диалог между Ереваном и Москвой.