Аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS заявил, что многие западные страны исчезнут с карты мира, если реализуют озвученные в последнее время угрозы в отношении России.

По мнению аналитика, угрожать такой стране, как Россия, является безумием.

«Варшава должна понять, что одних лишь московских установок с термоядерным оружием в Калининградской области будет достаточно, чтобы превратить Польшу в радиоактивную пустошь практически навсегда — за считанные секунды», — отметил Боснич.

Он добавил, что США ждет аналогичная судьба в случае столкновения с Россией.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что поляки никогда не уйдут с Украины, если военнослужащих республики направят в зону боевых действий. По словам президента РФ, для него это очевидный факт. Глава государства не исключил, что может ошибаться, но это маловероятно.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.