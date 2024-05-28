Кремль отреагировал на данные о якобы планирующемся саммите по Украине в Саудовской Аравии

Речь о якобы готовящейся конференции по Украине с участием России в Саудовской Аравии сейчас не идет. Об этом телеканалу RT сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал эти сообщения «гипотетическими обсуждениями».

«Сейчас очень много рассуждалок на эту тему со ссылкой на какие-то эфемерные источники. Вообще речь не идет», — сказал он.

Накануне о таких планах сообщило агентство Bloomberg. По его информации, Европейский союз хотел бы провести в Саудовской Аравии саммит по Украине с участием России.

До этого заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России, профессор Вадим Козюлин заявил, что страны Глобального Юга не хотят участвовать в «мирном саммите Украины» в Швейцарии.

Также в ЕС обсудили отмену ограничений на применение Украиной оружия НАТО по территории РФ.

Ранее в США предрекли провал конференции по Украине.