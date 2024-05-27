Лавров рассказал, как Столтенберг превысил полномочия из-за Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, сделав заявление о поддержке «права» Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по территории РФ западным оружием. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, видео с его высказыванием опубликовано в Telegram-канале «Вы слушали маяк».

«Я считаю, он превысил свои полномочия», — подчеркнул Лавров, высказав сомнения в том, что Столтенберг может делать соответствующие заявления от имени членов Североатлантического альянса.

По словам Лаврова, страны НАТО уже «осадили» генерального секретаря НАТО за слова об ударах по России западным оружием.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою позицию по снятию запрета для вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать оружие стран Запада для ударов по объектам на территории России.

Ранее немецкий бизнесмен раскритиковал Столтенберга за слова об ударах по России.