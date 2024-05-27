Немецкий бизнесмен раскритиковал Столтенберга за слова об ударах по России

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком предупредил, что призывы генсека НАТО к снятию запретов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары западным оружием по территории России могут привести к мировой войне. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По его словам, в данный момент происходит масштабная эскалация. Своими заявлениями Столтенберг ставит под угрозу жизни людей, проживающих в странах НАТО, указал бизнесмен.

Кроме того, считает Дотком, прокси-конфликт США на Украине рискует перерасти в полномасштабное военное столкновение.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою позицию по снятию запрета для вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать оружие стран Запада для ударов по объектам на территории России.

«Если украинцы не могут атаковать военные цели на российской территории, это делает очень сложной для них оборону, поскольку у них есть ограничения на применение оружия. Это самооборона», — заявил генсек альянса.

Ранее в Совфеде призвали Столтенберга «умерить аппетиты» после слов об ударах по России.