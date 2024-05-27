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Евросоюз утвердил новый санкционный режим против России

DPA: главы МИД ЕС утвердили санкционный режим имени Навального против России

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Virginia Mayo/AP

Министры иностранных дел 27 стран Европейского союза утвердили новый санкционный режим в отношении России, который направлен против физических и юридических лиц, нарушающих, по мнению Евросоюза, права человека в РФ. Об этом сообщило агентство DPA, ссылаясь на источники в дипломатических кругах ЕС.

По данным агентства, благодаря новому режиму у Брюсселя появится возможность вводить санкции против лиц и компаний, которые, как считают в ЕС, причастны к преследованию российской оппозиции. Инициатива позволит замораживать их активы и запрещать им въезд в страны союза. Новый режим неформально назван именем Алексея Навального, отмечает DPA.

Первым шагом в рамках нового режима будет внесение в «черный список» около 20 физических и юридических лиц.

До этого сообщалось, что страны Группы семи (G7) рассчитывают усилить экономические и финансовые санкции против России, одной из целей станет снижение прибыли РФ от экспорта энергоресурсов.

24 мая высокопоставленный европейский источник сообщил, что министры иностранных дел стран Европейского союза на встрече 27 мая обсудят 14-й пакет антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что ведение санкций против РФ парализовало турецкое машиностроение.

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