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Столтенберг: переданное Украине западное оружие уже не наше

Столтенберг считает, что ВСУ могут наносить удары по авиабазам в России

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Переданное союзниками Украины оружие уже на западное, поэтому украинские войска имеют право наносить им удары по военным объектам на территории России. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России.

В пример он привел авиабазы, которые используют российские войска.

В интервью The Economist Столтенберг заявлял, что союзникам Украины пришло время подумать, не следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование поставленного стране оружия.

До этого журнал Der Spiegel сообщил, что страны Балтии и Польша опасаются, что из-за недостаточной поддержки со стороны Запада, в том числе Германии, российская армия может добиться серьезных успехов на Украине. В этом случае они не готовы ждать, когда ВС РФ подойдут к их границам, и собираются отправить военный контингент на Украину, что сделает НАТО участником конфликта.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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