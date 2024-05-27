Страны НАТО требуют от Столтенберга ясности из-за плана о поддержке Украины на €100 млрд

Страны НАТО требуют от генсека альянса Йенса Столтенберга большей ясности по поводу его плана создания фонда на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. Об этом пишет Politico.

В материале отмечается, что за кулисами даже ближайшие восточноевропейские партнеры Украины стали сдержанно относиться к инициативе Столтенберга, задаваясь вопросом, откуда возьмется столь крупная сумма денег.

Так, один из восточноевропейских чиновников заявил, что план генсека НАТО является «немного запутанным» и союзники Украины ожидают большей ясности.

«Другой чиновник, также из дружественной Украине страны, сказал, что он «не удивится», если цифра в 100 миллиардов евро в конечном итоге будет пересмотрена, но предсказал, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву», — говорится в тексте.

До этого Bloomberg писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По данным агентства, инициативу должны одобрить 32 члена Североатлантического альянса.

Отмечается, что союзники по альянсу все еще обсуждают предложение Столтенберга, а также механику учета, в том числе вопрос о том, включать ли двустороннюю помощь Украине в общую сумму.

Ранее в США указали на «последнюю битву» главы НАТО Столтенберга.