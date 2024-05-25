Премьер Словакии идет на поправку после покушения

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после покушения идет на поправку и чувствует себя лучше. Об этом со ссылкой на дирекцию больницы, где лечится политик, сообщает ТАСС.

По итогам недавнего медицинского консилиума лечащие врачи больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица подтвердили субъективное ощущение Роберта Фицо об улучшении своего здоровья.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Ранее в СВР назвали покушение на премьера Словакии Фицо политическим террором.