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Захарова раскритиковала саммит по Украине в Швейцарии из-за слов Столтенберга

Захарова заявила, что саммит по Украине в Швейцарии на самом деле не мирный

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что конференция по ситуации на Украине в Швейцарии не несет мирный характер.

Она напомнила, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал союзников Украины рассмотреть возможность снятия ограничений, которые не позволяют украинской армии применять западное оружие по объектам на территории России. По его словам, это важно в данный момент, когда значительная часть боев идет вблизи Харькова, рядом с российской границей.

«Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала Захарова.

До этого Столтенберг в интервью изданию The Economist заявлял, что Североатлантический альянс может применить пятую статью НАТО о коллективной обороне в случае серьезной кибератаки на одну из стран — членов блока.

Ранее в Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО.

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