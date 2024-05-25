В Германии оценили призыв Зеленского сбивать российские ракеты силами НАТО

Своим призывом сбивать российские ракеты силами НАТО президент Украины Владимир Зеленский сделает Западу только хуже. Об этом в эфире Junge Welt заявил обозреватель Райнхард Лаутербах.

Зеленский призвал страны Североатлантического альянса защищать воздушное пространство Украины, даже если это сделает их сторонами конфликта, обратил внимание журналист.

По мнению Лаутербах, украинские власти эти страхи не волнуют.

«Почему другие должны выбраться из этой катастрофы в лучшем виде, чем они?» — задумался обозреватель.

На этой неделе Зеленский призвал другие страны сбивать российские ракеты над территорией республики.

«В чем проблема? Почему вы не можете их [российские ракеты] сбить? Это оборона? Да. Это нападение на Россию? Нет. Так в чем же проблема вовлечения стран НАТО в войну?» — задался вопросом украинский лидер.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников, поставляющих оружие Украине, отменить запрет на его использование для нанесения ударов по военным объектам в России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о получении необходимых дальнобойных ракет.